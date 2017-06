Concurrence des FinTech : pourquoi le secteur bancaire doit passer au DevOps ?

La concurrence de nouveaux entrants au business model agile, à l’instar de l’opérateur de téléphonie mobile Orange qui a officiellement annoncé son lancement dans les services bancaires en France avec Orange Bank, une banque 100% mobile, ou encore SlimPay, une start-up spécialiste du paiement par prélèvement, qui a enregistré 4.07% de croissance en seulement 4 ans, pousse les acteurs traditionnels du secteur financier à se renouveler pour relever les défis considérables qu’ils vont devoir affronter.



Les défis du secteur financier



Un contexte réglementaire toujours plus exigeant, la menace perpétuelle de cyberattaques et les effets perturbateurs de l'innovation hors secteur… Si l’on y ajoute les bouleversements des données démographiques et les changements générationnels dans la répartition des richesses on obtient l'image d'un secteur confronté à d'immenses défis. Les stratégies de gestion de la réglementation, des cybermenaces et des innovations technologiques sont de nature défensive. À l'exception de l'innovation générée par des concurrents non-traditionnels, les changements que connaît ce secteur ne constituent pas des stratégies de croissance. Ils absorbent énormément de ressources, mais ne contribuent pas aux résultats financiers.



Dans les faits, nous entrons dans une ère où toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, deviennent des entreprises de logiciels. Cette transition suppose donc une marche forcée vers la création rapide et efficace de nouvelles applications. Ces applications de nouvelle génération doivent être développées et mises en production pour vous permettre d'innover en un temps record. Désormais, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à réaliser que c'est en accélérant le développement et la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles applications qu'elles pourront conserver leur avantage compétitif.



La révolution de l'expérience client



L'amélioration de l'expérience client est la clé de la croissance. Entretenir une bonne relation avec sa banque ne suffit plus pour gagner la fidélisation du client. Au lieu de cela, c'est grâce une offre multicanale simple à utiliser et toujours disponible que les banques peuvent espérer améliorer l’expérience client, favorisant ainsi leur fidélisation. Dans le secteur bancaire, la fidélisation est une composante importante d'une croissance viable. Mais comment améliorer le service au client tout en innovant en matière de produits et de services ? Les institutions financières doivent accélérer leur passage au numérique et poursuivre l'amélioration de leurs processus, de leurs services et de leurs produits. La rapidité et la qualité du développement d'applications font désormais figure d'avantages compétitifs.



Le rôle du DevOps



Les banques innovantes qui comblent leurs clients et enregistrent une croissance solide requièrent le déploiement continu d’applications améliorées et nouvelles. Dans la course visant à offrir nouveautés et améliorations en matière de services, les dirigeants du secteur bancaire exigent de la rapidité et de l'innovation sans aucune concession sur la qualité. Les équipes en charge du développement et de l'exploitation d'applications travaillent sous pression constante pour répondre aux attentes de l'entreprise. Les organisations proposant du développement et de l'exploitation assurent l'élaboration, les tests et la publication non seulement de nouvelles applications mais aussi de mises à jour incrémentales d'applications existantes selon des cycles de plus en plus courts. L'adoption de la culture DevOps par les entreprises a joué un rôle clé dans leur capacité à livrer un flux continu de nouvelles applications ou d'applications améliorées.



Les pratiques DevOps favorisent la culture de la collaboration qui, à son tour, réduit le temps de livraison d'une application et améliore sa qualité par une productivité et une efficacité renforcées. Les pratiques DevOps encouragent les méthodes visant à renforcer la communication et la collaboration entre les équipes en charge du développement, de l'exploitation, des tests et de l'assurance qualité. Toutefois, l'intégration de DevOps dans une entreprise informatique nécessite un changement de culture organisationnelle. Paradoxalement, l'augmentation du volume d'exigences de conformités réglementaires vient renforcer l'accélération de la collaboration en interne.



Le déploiement continu et les FinTechs



Les produits financiers sont essentiellement constitués d'échanges de données majoritairement sensibles, réglementées et totalement propriétaires. Les enjeux sont élevés pour les dirigeants du secteur bancaire, ce qui signifie qu'ils le sont tout autant pour les développeurs d'applications. Pour exploiter au mieux les avantages du déploiement continu, un certain nombre de bonnes pratiques doivent être adoptées.



Celles-ci comprennent :



• L’assurance d’un engagement fort et continu à adopter des pratiques DevOps. Tandis que les pratiques organisationnelles informatiques du secteur bancaire sont passées de la centralisation à la décentralisation pour revenir actuellement à un modèle centralisé, les dirigeants et les équipes informatiques doivent veiller à ce que les pratiques DevOps soient intégrées au cycle de vie de l'application.



• Une collaboration étendue aux dirigeants du secteur. Les banques devraient adapter leur modèle à celui du secteur informatique. La nature stratégique des applications bancaires, et les améliorations qui leur sont apportées continuellement, nécessitent que les développeurs comprennent l'activité bancaire. En collaborant avec des dirigeants du secteur bancaire, les développeurs gagneront une meilleure compréhension des exigences de ce secteur et, à leur tour, les dirigeants appréhenderont mieux le processus de livraison d'un logiciel.



• L’utilisation des outils conçus pour l'entreprise. Cela signifie que les outils de développement et de déploiement doivent répondre aux exigences des entreprises en matière de scalabilité, de stabilité, de facilité de gestion, de disponibilité et d'assistance.



Aller de l'avant



DevOps est un mouvement qui met l'accent sur une culture et des pratiques visant au développement rapide et régulier d'applications. Le déploiement continue est un processus qui permet la livraison accélérée de code et de mises à jour. Les individus qui développent et livrent des applications au secteur des FinTechs travaillent sous une forte pression pour fournir des applications et des mises à jour à un rythme très soutenu. Ce secteur présente d’importantes opportunités en ce qui concerne le développement d'applications de pointe qui seraient à même de transformer véritablement les méthodes et réussites d'une institution financière. En adoptant une approche DevOps, les entreprises développeront une culture, des pratiques et des processus qui apporteront satisfaction à leur clientèle et qui assureront leur réussite.