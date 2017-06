Chubb devient le nouveau partenaire d’Assur’Up, courtier en assurances dédiées aux start-ups

Il s’agit d’un contrat co-brandé Assur’Up et Chubb qui s’adresse essentiellement aux start-ups. Ce produit est souscrit en ligne. Le site de souscription est simple et épuré recensant uniquement les informations nécessaires à la constitution de devis et de contrats, ainsi que le paiement en ligne. Ainsi, les start-ups bénéficient d’un contrat sur mesure qui mixe le digital et le conseil leur permettant de gérer au mieux l’assurance de leur activité en développement.



Chubb propose des garanties de RC professionnelle qui se décline en deux sous-produits d’assurance spécifique :

Le 1er produit est à destination des professionnels en marketing dans le secteur du conseil et celui des diffuseurs et éditeurs de contenus

Le 2e produit est destiné aux SSII, avec des clauses et garanties complémentaires telles que la couverture de risques cyber, par exemple.



Nicolas Moroz, Directeur Chubb Easy Solutions, déclare : « Notre ambition est de répondre aux attentes des entreprises de toutes tailles et de leurs intermédiaires grâce à notre expertise de multi spécialiste. Par cette collaboration avec Assur’Up, dont nous sommes fiers, nous souhaitons poursuivre le développement de partenariats dédiés à des entreprises de petites tailles et de typologie spécifiques telles que les start-ups. Nous souhaitions également diversifier nos canaux de distribution pour accélérer et fluidifier les échanges avec cette cible qui a peu de temps à consacrer à l’assurance. ».



David Carasso, co-fondateur et Chief Insurance Officer d’Assur’Up ajoute : « Nous avons créé notre société pour accompagner les startups dans leur développement et nous souhaitions proposer un modèle d’intermédiation d’assurance différent tourné vers le digital et ses usages. Nous avons donc souhaité nous associer avec des partenaires de référence tels que Chubb. Son expérience des PME qui ont besoin de réactivité, son offre dédiée aux entreprises de nouvelles technologies et son produit complet de responsabilité civile professionnelle nous ont convaincus ».



