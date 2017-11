Chine : la Nouvelle Route de la Soie représente un tournant majeur

La mise en place du vaste chantier pour le projet d’infrastructure appelé en anglais « One Belt, One Road » (OBOR pour Initiative Route et Ceinture, ou la Nouvelle Route de la Soie) pourrait annoncer de profonds bouleversements à venir pour la Chine ainsi que pour la communauté mondiale des investisseurs.



En mai 2017, le président chinois Xi Jinping a accueilli 28 chefs d'Etat à Pékin pour présenter et mettre en valeur l’initiative OBOR pour la construction de la Nouvelle Route de la Soie, sans doute le projet d'infrastructure transcontinentale le plus ambitieux que le monde ait jamais connu.



Il s’agit d’un projet de développement titanesque qui permet de faire la comparaison avec les anciennes Routes de la Soie, réseau de routes commerciales maritimes et terrestres reliant l'Asie et l'Europe. Il est incontestable que l’ambition de ce projet est sans commune mesure. Tout comme la première route, ce nouveau projet concerna tant les routes terrestres que les voies maritimes, dont l’étendue pourrait concerner près de 60% de la population mondiale et un tiers du PIB mondial. L'engagement financier de la Chine pour mettre en place le programme est estimé à 150 milliards de dollars par an à travers les 65 pays qui se sont associés au projet.



La Nouvelle Route de la Soie marque un autre pas en avant dans la consolidation du statut de la Chine comme puissance économique majeure. Cela fait partie des aspirations claires du pays visant à renforcer l’investissement, l’influence et les liens commerciaux de la Chine avec le reste du monde. Cela ouvre également la voie à l'émergence de la Chine en tant que puissance financière et monétaire mondiale. D’après mon analyse, le monde d’aujourd’hui tend vers un développement autour des trois pôles d’influence financière et monétaire. Les États-Unis et l'Europe vont rester logiquement les centres traditionnels, mais l'influence et le pouvoir chinois vont croissant, et la Nouvelle Route de la Soie ne fera qu’accélérer cette montée en puissance.



Deux autres facteurs clés vont participer à ce processus : le renforcement du renminbi chinois (RMB) comme monnaie de réserve mondiale et la création d'un marché d’euro-obligations (Eurbonds) libellé en RMB. Sur le premier point, la Chine a déjà fait d’importants progrès. En octobre 2016, le FMI a officiellement rajouté le renminbi chinois au panier de devises qui composent les droits de tirage spéciaux (DTS) – une étape significative marquant l'intégration de la Chine au système financier mondial. Au fur et à mesure que la Nouvelle Route de la Soie prendra forme, l’internationalisation de la devise chinoise prendra aussi de l’ampleur.



Les avantages liés au statut de monnaie de réserve mondiale dont la Chine pourrait en profiter – outre le fameux « privilège exorbitant » longtemps associé au dollar – comprennent une réduction au niveau des coûts de financement ainsi qu’une influence plus large – une sorte de « soft power » - accru. Une fois que l’internationalisation du renminbi sera établie et le volume de dépôts mondiaux en RMB plus élevé, ensuite viendra l’émergence d’un nouveau marché d’Eurobonds libellé en RMB – à l’image de celui libellé en dollars qui s’est développé en Europe pendant les années 1960s. Pour les investisseurs, cela nécessiterait une gestion des risques en obligations souveraines et obligations d’entreprises libellées en RMB, ce qui représente un changement radical des émissions en devise forte (en USD ou en EUR) qui caractérisent actuellement les marchés.



Le projet OBOR a été salué comme une initiative de commerce et d'infrastructure d’envergure globale. Si cela est vrai, il représente également quelque chose de beaucoup plus large : un grand pas en avant dans l’ascension financière et monétaire de la Chine et pour l’émergence d’un monde vraiment tripolaire.



