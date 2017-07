Challenges de l’économie collaborative – Mastercard y répond dans sa nouvelle étude

L’économie collaborative a généré l’équivalent de 27,9 milliards d’euros de transactions entre mai 2015 et mai 2016 avec un nombre estimé de 191 millions de citoyens ayant réalisé une transaction impliquant un paiement.



“L’économie collaborative connaît une forte croissance, et bouleverse le fonctionnement de nos industries de services et de biens», a déclaré Ann Cairns, President International chez Mastercard. « Ce rapport représente un pas en avant pour l’économie collaborative. Non seulement il répond aux défis auxquels doit faire face l’économie collaborative mais il fournit également des solutions concrètes à ces challenges en mettant en lumière l’avenir de ce marché« .



L’étude a mis en exergue trois thèmes étroitement liés autour des changements qui impacteront l’économie collaborative à l’avenir.



Faire émerger le potentiel des données



Avec l’émergence de nouveaux modèles d’accès, une plus grande valeur sera accordée aux consommateurs et aux entreprises. Ce mouvement sera porté par la technologie, qui ajoute de la valeur en augmentant l’utilisation et en réduisant les coûts d’accès.



De nombreux exemples, dont la Blockchain, l’Internet des Objets (IoT)* et l’Intelligence Artificielle (IA) qui, lorsque leur potentiel est pleinement exploité, encouragent à l’action : à mesure que de plus en plus d’objets et de personnes sont interconnectés, l’opportunité d’échanger et de bénéficier de cet accès augmente.



*D’ici 2022, un trillion d’objets seront connectés au niveau mondial



Renforcer la confiance et la transparence



La confiance demeure l’élément essentiel de l’économie collaborative et se développera d’elle-même avec la croissance de ce secteur et lorsque les individus seront plus à l’aise avec la large gamme de produits et de services de l’économie collaborative.



Cependant, la confiance ne peut être réellement acquise qu’avec des améliorations au niveau de la réglementation et de la technologie. Au fur et à mesure que la société s’adapte aux nouveaux modèles de commerce, la réglementation devra évoluer pour passer de la réactivité à la proactivité, afin de mieux protéger les consommateurs, les fournisseurs et les plateformes également. Cela fournira à la fois un filet de sécurité au niveau social et aidera également les régulateurs à partager des informations sur la valeur qu’ils génèrent.



Enrichir l’expérience



Une expérience utilisateur enrichie est vitale pour la croissance et l’expansion de l’économie collaborative, c’est aussi une condition essentielle pour les décideurs afin de susciter l’engagement de leurs clients, de poursuivre leur développement et maintenir la légitimité.

Pour y parvenir, les plateformes devront obtenir l’adhésion du plus grand nombre (avec une nécessaire prise en compte de leurs commentaires), garantir la fluidité des transactions, transférer le contrôle des données personnelles à l’individu et en dépit des progrès technologiques, ne jamais perdre de vue le contact humain.



Tournée vers l’avenir, l’étude conclut en expliquant que les garanties de confiance et de réputation, l’amélioration de l’expérience et la création de valeur ajoutée sont des facteurs primordiaux pour assurer la croissance de l’économie collaborative.



Mastercard veille à ce que chacun de ses produits, solutions et services soient aussi numériques que les personnes qui les utilisent dans le monde entier. La société conçoit des solutions riches, innovantes, convaincantes et sécurisées pour payer et être payé au travers de l’ensemble des canaux et des appareils existants, en redéfinissant les contours du commerce dans le monde.

L’approche Mastercard, associée à des technologies de pointe, permet, en collaboration avec ses partenaires, de concevoir des expériences plus abouties afin d’améliorer le mode de vie des individus, la croissance des entreprises, le fonctionnement des villes et la façon dont la société instaure toujours plus de confiance dans un monde digital.