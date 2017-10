Capital-investissement dans une plateforme leader de paiements mobiles

Gérée par responsAbility, une société de capita-investissement a investi dans Fawry, la plateforme leader des paiements mobiles en Égypte. Au cours des années à venir, les paiements mobiles devraient se généraliser dans tout le pays et offrir des opportunités de croissance attrayantes à leurs opérateurs. Grâce à cette augmentation de capital, Fawry vise à accélérer l’expansion des paiements scripturaux et l’inclusion financière en tirant parti de sa plateforme mobile et de son réseau de distribution.



Fawry est la principale plateforme de paiements mobiles d’Égypte. Grâce à un réseau de 65 000 agents, la plupart étant de petits commerçants, Fawry permet à vingt millions de consommateurs d’effectuer toute une série de transactions, tels que le paiement des factures des services publics, la recharge de comptes ou les opérations effectuées par les marchands. Au fil des ans, Fawry a créé une plateforme reliant tous les canaux de paiement de ses clients – comptes bancaires, cartes de crédit et portefeuilles mobiles inclus – dans n’importe quelle des 23 banques connectées. La grande réussite de Fawry est d’avoir obtenu la confiance des clients, des banques et des commerçants pour qu’ils utilisent cette plateforme.



Comme le pays affiche un taux de pénétration des services mobiles de plus de 100%, les paiements mobiles devraient se généraliser au cours des années à venir. Or, Fawdry est extrêmement bien positionné pour bénéficier de la tendance aux transactions dématérialisées. En effet, cette entreprise est en partenariat avec les leaders du secteur financier et des entités publiques d’une part et d’autre part, le gouvernement égyptien a l’intention d’offrir à ses citoyens la possibilité de régler sans espèces un large éventail de services, tels que le loyer des logements sociaux, le permis de conduire, les amendes routières ou les transports.



Dans Fawry, le véhicule de capital-investissement géré par responsAbility côtoiera Helios Investment Partners, l’une des plus grandes sociétés d’investissement centrée sur l’Afrique, MENA LTV Fund, gérée par EFG Hermes, l’une des principales banques d’affaires de la région, Egyptian American Enterprise Fund, gérée par Lorax Capital Partners, une entreprise de capital-investissement focalisée sur l’Égypte et la Société financière internationale (SFI).



Michael Fiebig, Head of Equity Investments Financial Institutions chez responsAbility Investments AG a expliqué: «Grâce à sa capacité de fournir tant aux particuliers qu’aux PME un accès mobile et pratique à des services financiers, Fawdry complète de manière idéale notre portefeuille de participations dans des institutions financières d’économies émergentes.»



Ashraf Sabry, CEO de Fawry, a déclaré: «L’efficacité de notre plateforme de paiements et de notre réseau nous permettra de fournir des services financiers à des segments de population jusqu’ici délaissés, à des coûts rendant ce modèle commercialement viable. En même temps, nous avons l’ambition d’étendre les opérations sans numéraire en Égypte, favorisant ainsi à la fois les clients et les commerçants.



S’exprimant au nom d’Helios Investment Partners, Alykhan Nathoo, partenaire, a ajouté: «Au nom du groupe d’actionnaires, je suis ravi d’accueillir responsAbility, notre nouveau partenaire dans Fawry. Il pourra en effet ajouter de la valeur à Fawry, afin de l’aider à développer l’inclusion financière en Égypte.»

Fawry est un pionnier du paiement électronique en Égypte, proposant des services financiers aux consommateurs et aux entreprises par le biais d’un réseau de plus de 65 000 points d’accès et d’une grande diversité de canaux. Fawry offre un moyen fiable et pratique de paiements par l’intermédiaire de multiples canaux (en ligne, DAB, portefeuilles mobiles et points de vente). Le réseau de commerçants de Fawry comprend de petites épiceries, des pharmacies, des papeteries et des bureaux de poste. Tous sont équipés de terminaux semblables à ceux qui sont utilisés pour les paiements par carte de crédit.

Utilisant sa propre technologie brevetée respectant pleinement les normes de sécurité internationales certifiées IS0 27001 et PCI DSS, Fawry réalise plus d’un million et demi d’opérations financières par jour. Les services destinés aux entreprises comprennent les encaissements, l’acquisition de clients, la monnaie électronique, la facilitation des paiements et des centres d’encaissement entre entreprises (B2B).



responsAbility Investments AG est, dans l’investissement servant au développement, l’un des principaux gestionnaires d’actifs. Il offre aux investisseurs – privés, institutionnels et publics – des solutions de placement gérées avec le plus grand professionnalisme. La société propose du financement sous forme de dette ou de prises de participation aux entreprises non cotées des économies émergentes et des pays en développement.

responsAbility gère actuellement pour 3,3 milliards USD de fonds investis dans plus de 550 entreprises situées dans 97 pays. Fondée en 2003, la société, dont le siège est à Zurich, possède des bureaux à Bangkok, Hongkong, Lima, Luxembourg, Mumbai, Nairobi, Oslo et Paris. Parmi ses actionnaires, elle compte de grands noms de la place financière suisse et ses propres collaborateurs. responsAbility est soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.