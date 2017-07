CREANSOFT et PROFIL France signent un accord de partenariat exclusif

« Le rapprochement sous forme de partenariat des deux entités a été motivé par une complémentarité des solutions, des compétences et des expériences »

Deux expertises métiers complémentaires alliant la maîtrise des nouvelles technologies dans le domaine du recouvrement de créances et le savoir faire des enquêtes civiles.CREANSOFT, filiale de l’ADEC, est une Legaltech spécialisée dans le domaine du recouvrement grâce notamment à sa suite logicielle CREANCYS.Avec près de 20 ans d’expérience au service des professionnels, PROFIL France est aujourd’hui l’un des principaux acteurs de l’enquête civile en France.Dans un contexte où le niveau d’exigence des donneurs d’ordre vis-à-vis de la performance du recouvrement n’a jamais été aussi grand, ce partenariat CREANSOFT – PROFIL France nous a semblé évident. En effet, désormais notre solution CREANCYS Collect (logiciel de recouvrement amiable pour les Huissiers de Justice) sera nativement couplée au portail de gestion des enquêtes civiles de PROFIL France. Il sera également possible pour les Huissiers de Justice de disposer d’une tarification exclusive pour la transmission en flux dématérialisé de leurs enquêtes grâce à CREANSOFT.- Elargir son offre afin de répondre aux besoins du recouvrement amiable des Huissiers- Se doter de compétences supplémentaires et complémentaires pour répondre aux attentes des Huissiers de Justice, des professionnels du recouvrement et du marché,- Innover sur les produits existants et développer de nouvelles plateformes disruptivesPour Yann Duchemin, Directeur Général et fondateur de CREANSOFT «L’objectif de l’intégration de la brique enquêtes civiles de PROFIL France s’inscrit résolument dans notre volonté d’offrir des solutions clés en main à nos clients. Depuis l’intégration de CREANSOFT au sein du groupe ADEC, les Huissiers de Justice nous ont fait part de ce besoin et nous avons souhaité y répondre dès à présent. D’autres initiatives dans le même état d’esprit sont déjà programmées pour la rentrée 2017… »Patrick Marjoux, Président et fondateur de PROFIL France, ajoute « En tant que partenaire historique des professions juridiques, PROFIL France entend par cet accord cadre ouvrir à l’ensemble des Huissiers de Justice une offre pertinente et attractive pour leur permettre de dynamiser leurs procédures de recouvrement amiable et judiciaire ».CREANSOFT SAS, Legaltech au capital de 100 000 €uros lancée en Février 2016, est née de la volonté de faire partager à tous les professionnels du recouvrement et du cash management une vision nouvelle, permettant la mise en œuvre d’écosystèmes innovants dans le recouvrement de créances dès l’émission des factures. Dès Mars 2017, CREANSOFT intègre le groupe ADEC ainsi composé de 23 collaborateurs créé en 2001 et détenue à 99% par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. www.profilfrance.com ) :Créée en 1999 PROFIL France est une SAS au capital de 144 000 €uros, intégralement détenu par son dirigeant fondateur, Patrick MARJOUX. Historiquement centré sur son cœur de métier le renseignement privé au service des professions juridiques, PROFIL France est aujourd’hui l’un des principaux acteurs de l’enquête civile en France. PROFIL France c’est ainsi 45 collaborateurs dont 35 enquêteurs salariés, tous titulaires d’un CQP Enquêteur Civil avec carte CNAPS (Conseil Nationale des Activités Privées de Sécurité) en cours de validité et traite plus de 5 000 enquêtes par mois. PROFIL France est également membre actif de la FIGEC, la Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise, de la Gestion de Créances et de l’Enquête Civile, qui regroupe les principaux acteurs de la gestion du risque et du poste clients.