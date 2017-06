CMS et le Cabinet Lipworth sur le premier Euro PP international du groupe Paragon

Le groupe Paragon, un des leaders mondiaux des solutions à l'attention des entreprises basées sur la technologie présent dans 12 pays avec un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros et 5 000 employés, a réalisé avec succès au travers de sa filiale anglaise Grenadier Holdings Plc une émission obligataire d'un montant de 52 000 000 € portant intérêt au taux de 4 % l'an qui pourra être ajusté selon le niveau du ratio de levier et venant à échéance le 15 décembre 2023.



L'émission, arrangée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, a été réalisée dans le cadre d'un placement privé obligataire auprès d'investisseurs institutionnels (Euro PP) avec une cotation des titres sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg. Les obligations bénéficient d'une garantie de droit anglais de la société holding Paragon Group Ltd et de nantissements de compte de titres financiers des filiales françaises et allemandes de l'émetteur.



Sur cette opération, CMS est intervenu en qualité de conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

En France, l'équipe de CMS était composée de Marc-Etienne Sébire, associé et Myriam Issad, collaboratrice.

Au Royaume-Uni, l'équipe de CMS était composée de Michael Cavers, associé, Kirsty Templar et Alvino van Schalkwyk, collaborateurs.

En Allemagne, l'équipe de CMS était composée de Oliver Dreher, associé, Orna Freifrau von Fürstenberg et Florian Blanke, collaborateurs.

Franck Lipworth, associé du Cabinet Lipworth est intervenu en qualité de conseil de l'émetteur.



