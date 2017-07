CM rachète l’entreprise de paiements Docdata Payments à Ingram Micro

Docdata Payments (www.docdatapayments.com) gère les paiements de sociétés en Europe, principalement en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Les 35 employés de Docdata Payments rejoindront l’effectif de CM (cmtelecom.fr)



Jeroen van Glabbeek, CEO de CM : "Au cours de ces dernières années, CM Payments a réalisé de nombreux investissements techniques. Cette acquisition et celles à venir favorisent le développement de nos activités. Dorénavant, plus de 500 millions d’euros de transactions seront gérés annuellement par la société CM. L'acquisition de Docdata apporte une forte valeur ajoutée à CM Payments en tant qu’entreprise de paiements. Docdata Payments possède non seulement un portefeuille clients vaste et varié, mais également une infrastructure très développée, disponible dans de nombreuses langues et devises différentes. De son côté, CM est capable d’apporter sa propre infrastructure, ses méthodes d'identification en ligne, telles que Digital Identity Service Provider, et son propre réseau."



Jeremy Delrue, Country Manager de CM France : "L’acquisition de Docdata Payments est une belle opportunité pour CM de proposer à ses clients des solutions de paiements qui s’ajoutent aux solutions de Messaging, Authentification et Voix via une seule et même plateforme."



Michiel Alting von Geusau, Vice-Président d'Ingram Micro et président de Docdata : "Pour réussir, une entreprise doit concentrer ses efforts et Docdata Payments ne déroge pas à cette règle. Nous souhaitons aider Docdata Payments à évoluer au sein de CM, en intégrant son expertise et son sens de l'innovation. L’entreprise Docdata est heureuse d'avoir CM comme partenaire d'acquisition et souhaite une bonne continuation à ses employés et remercie sincèrement CM pour leur contribution au cours de ces dernières années."



Stefan Verbaarschott, Directeur Général de Docdata Payments : "Même si le partenariat entre CM et les sociétés Ingram Micro en Europe va perdurer, l'arrivée de Docdata Payments au sein du groupe CM joue un rôle important dans les objectifs de croissance de l’entreprise. Remettre l’entreprise aux mains d’actionnaires néerlandais et avoir accès aux ressources qui vont de pair sont deux points essentiels à la croissance de Docdata Payments."



"Dès les premiers contacts avec CM Payments, nous avons été ravis de voir que les ambitions de CM concernant les paiements complétaient parfaitement les connaissances et les compétences de Docdata Payments. En outre, nos cultures d'entreprise étaient aussi compatibles", déclare M. Verbaarschott.



À propos de CM :

CM est une société technologique créée en 1999. CM fournit à plus de 25 000 clients du monde entier un ensemble d’APIs via une seule plateforme de services mobile pour le messaging, les SMS, Notifications Push, le paiement, les apps et la voix. Avec des bureaux aux quatre coins du monde, CM déploie son expertise à l’international au plus près de ses clients et leur facilite l'accès à ses solutions mobile.

En plus des bureaux à Paris, Londres, Zaventem et le siège à Breda, CM dispose de branches au Cap, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen, Tokyo, Francfort et La Haye. La plateforme de CM s'appuie sur une infrastructure en propre, suivie 24h/24 par le Network Operations Center, ainsi que par des centres de données et un réseau de fibre dans toute l'Europe du Nord.

cmtelecom.fr



À propos de Docdata Payments:

Depuis 1999, Docdata Payments est un fournisseur international de services de paiements pour les entreprises et les organisations en recherche de solutions de paiements multicanaux. Les services garantissent un traitement sécurisé et rapide des paiements, à partir du moment où un client réalise une commande, jusqu'à ce que le montant de la transaction soit versé au e-commerçant et que le paiement ait été correctement traité par ses services financiers.

docdatapayments.com/­