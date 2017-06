CCH Tagetik dévoile un portfolio de solutions IFRS

CCH Tagetik, membre de Wolters Kluwer, fournisseur mondial de solutions logicielles et de services d'information destinés aux professionnels, a annoncé la disponibilité de son portfolio de solutions IFRS, conçu pour aider les équipes financières à répondre à des exigences de reporting importantes, nouvelles et en constante évolution. CCH Tagetik IFRS 9, CCH Tagetik Revenue Accounting (IFRS 15), CCH Tagetik Lease Accounting (IFRS 16) et CCH Tagetik IFRS 17 sont des solutions qui aident les professionnels à se mettre en conformité de façon efficace, rapide et fiable. CCH Tagetik prévoit également une série de séminaires partout dans le monde. L'objectif est de fournir aux cadres financiers des perspectives sur les nouvelles exigences de reporting qui, le plus souvent, sont encore en pleine évolution. Ces séminaires permettent également d'assister à des démonstrations et de networker entre pairs.



CCH Tagetik est reconnu depuis longtemps, par les analystes et les experts du secteur, pour sa capacité à accompagner les réglementations financières locales et mondiales les plus complexes. Ces nouvelles exigences de reporting contraignent les directions financières à assurer une planification plus transparente et prospective. Et ce, grâce à la collecte et à la préparation de données granulaires sur les contrats provenant de différentes sources, à l'application de nouveaux calculs, ainsi qu'au reporting et à la publication des résultats finaux. Le portfolio de solutions IFRS de CCH Tagetik présente des atouts significatifs. Il offre en effet une solution unique, fournissant « une seule version de la vérité », qui permet d'assurer de la cohérence et de la précision, une mise en place rapide, une intégration facile avec les applications et les systèmes sources existants, et des fonctionnalités avancées de reporting et de publication.



« Passer à une approche prospective qui accroît la transparence et améliore les publications exige de proposer une solution à même d'assurer une intégration rapide et facile, d'offrir la souplesse nécessaire pour s'adapter aux évolutions futures, et de garantir la conformité à tout moment » a déclaré Laurence Yvon, Directrice des Opérations France de CCH Tagetik. « En plus de fournir une solution répondant à ces multiples défis, nous tenons également à partager les informations et les connaissances que nos experts ont recueillies au cours de leurs recherches et du travail qu'ils ont accompli en partenariat avec le secteur. Tel est l'objectif des séminaires IFRS que nous organisons. Le premier de ces séminaires se tiendra en juin à Bruxelles, d'autres dates en France seront annoncées ultérieurement. »



Les solutions IFRS de CCH Tagetik incluent un référentiel de données contractuelles, des calculs et des modèles de données conformes, ainsi que des workflows préconfigurés, accompagnés d'un ensemble d'outils prépackagés destinés à simplifier la préparation des rapports et des publications. Les clients peuvent choisir de mettre en œuvre les solutions dans le cloud ou on-premise, puis configurer les solutions afin qu'elles répondent à leurs exigences locales de reporting.



« Nous disposons d'une équipe dédiée qui s'attache à connaître en profondeur ce que recouvrent les réglementations IFRS. Ces experts travaillent ensuite en partenariat avec nos équipes produits afin de mettre au point des solutions solides, mais extrêmement simples à mettre en œuvre et à utiliser, capables de traiter les exigences spécifiques aux normes IFRS » a déclaré Marco Pierallini, EVP Product, CCH Tagetik. « Nous nous appuyons sur le même processus que celui que nous avions utilisé pour notre solution Solvabilité II. Cette dernière a acquis une importante notoriété. Nous espérons que nos solutions IFRS obtiendront un succès et un taux d'adoption comparables. »

Les personnes souhaitant en savoir davantage sur le portfolio de solutions IFRS de CCH Tagetik peuvent consulter les documentations, les ebooks et de courtes vidéos de démonstration ici.



CCH Tagetik a conscience de la complexité des défis auxquels sont confrontées les directions financières et retranscrit ces connaissances en solutions logicielles de performance management CCH® Tagetik. Intuitives, elles sont déployées à l'échelle de l'entreprise et contribuent à améliorer ses résultats. Pour en savoir plus sur CCH Tagetik, consultez www.tagetik.com.



À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (AEX: WKL) est un leader mondial en solutions et services d'informations à destination des professionnels de la santé, de la comptabilité fiscale, de la gestion de risques, de la finance et du secteur légal. Ils aident leurs clients à prendre des décisions critiques au quotidien en fournissant des solutions expertes qui combinent des connaissances sectorielles approfondies ainsi que des technologies et services spécialisés.

Wolters Kluwer a atteint un chiffre d'affaire de 4,3 milliards d'euros en 2016. L'entreprise, dont le siège social est basé à Alphen aan den Rijn, aux Pas-bas, propose ses solutions dans plus de 180 pays, maintient des opérations dans 40 pays et emploie 19 000 collaborateurs au total.

Wolters Kluwer Tax & Accounting est un fournisseur mondial d'expertises et de solutions logicielles qui aident les professionnels de la fiscalité, de la comptabilité et des audits à naviguer entre les réglementations complexes, à répondre aux législations, à gérer leurs entreprises et à conseilleur leurs clients de manière rapide, correcte et efficace. CCH Tagetik, entité de la division Tax & Accounting, apporte aux directions financières des solutions de Corporate Performance Management.

wolterskluwer.com