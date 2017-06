Bruno Boucq, Directeur Général France d’Interoute

Monsieur Bruno Boucq, bonjour, comment l'opérateur Interoute en est-il arrivé à se positionner sur la transformation digitale ?



Interoute est le pilier de l’IT Européen, du transport et du stockage des données depuis plus de 10 ans. Nous louons nos infrastructures paneuropéennes aux opérateurs à l’instar d’OBS, BT, Telefonica, Verizon, … (25 du top 30 des opérateurs globaux) mais également aux entreprises comme l’UEFA, l’ESA, Saxo Bank, ou en France : Spigraph, GEFCO, Photobox, Fromageries Bel, Monin, etc. Notre cœur de cible est les ETI à qui nous fournissons des solutions de connectivité, de communications Unifiées et d’hébergement.



Interoute a su faire évoluer ses infrastructures, composées d’un réseau paneuropéen de 70000 kms de fibre, de 24 réseaux métropolitains (MAN) dans les principaux centres d’affaires, de 13 data centres en Europe, de 17 plateformes Cloud sur trois continents (Europe, Amérique, Asie), en accord avec la convergence des technologies se traduisant par l’avènement des Communications Unifiées, l’augmentation des débits et la virtualisation à tous les étages.



L’accompagnement de nos clients dans leur transformation digitale est devenu tout naturellement notre cœur d’activité. Nous apportons les supports technologiques nécessaires à la mise en œuvre de la transformation digitale de leurs organisations.



Nous savons exploiter et combiner l’informatique existante avec les applications hébergées dans le cloud (l’hybridation), pour une transition en douceur, « Vous n’avez pas à abandonner le passé pour construire le futur ! »



Quelles sont la particularité et les forces d'Interoute sur le marché ?



Interoute se singularise par la propriété et l’exploitation centralisée de ses actifs (réseaux et data centres), en proposant à nos clients un environnement privé par défaut de bout en bout.



Nos grandes forces sont :

- Un fort encrage paneuropéen avec une infrastructure dont nous sommes propriétaires et qui transporte et stocke la majorité du trafic de nos clients en Europe

- Une couverture mondiale : des extensions aux Etats-Unis (New York, Los Angeles, Miami) et en Asie (Hong Kong, Singapour), permettent à notre réseau de faire le tour de la terre (Paris-New York-Los Angeles-Hong Kong-Paris)

- L’intégration et l’interconnexion de nos réseaux, data centres et plateformes Cloud, pour offrir le meilleur des deux mondes : l’agilité du Cloud public et la sécurité des infrastructures privées. Interoute propose l’un des plus grands Clouds privés d’Europe intégrant les connexions vers nos clouds partenaires AWS, Azure, Equinix, pour un Cloud sans concession.

- Notre approche IT Unifiée qui constitue une innovation sur le marché des fournisseurs IT, avec nos offres modulaires disponibles depuis notre Plateforme Digitale. Nous sommes le partenaire unique (One-Stop-Shopping IT) de nos clients. Nos offres de Communications Unifiées sont facturées à l’utilisation en se basant sur les ports et non sur le nombre d’utilisateurs, pour se connecter et communiquer partout dans le monde et quel que soit l’appareil utilisé

- Notre gouvernance globale, avec des équipes accompagnant localement nos clients, et connaissant parfaitement leur métier

- Notre stabilité financière avec un actionnariat privé et pérenne pour mener notre croissance, constante depuis plus de 10 ans.



Vous êtes particulièrement bien placés pour aider les entreprises à se mettre en conformité avec la RGPD. Pourquoi ?



En effet, propriétaires de 13 data centres en Europe (Angleterre (x3), Pays-Bas, Belgique, Suède, Allemagne(x2), Suisse(x2), France, Italie, Espagne) faisant partie de nos infrastructures privées qui sont connectées à notre réseau, nous proposons un environnement cloud privé de bout en bout.

Nous proposons à nos clients de stocker leurs données dans le pays de leur choix au plus proche des leurs utilisateurs, dans un environnement sécurisé et privé, leur permettant de se mettre en accord avec la nouvelle loi RGPD. Ils peuvent stocker, répliquer, déplacer leurs données à leur guise : dans nos contrats, nous avons intégré une clause de réversibilité leur permettant de garder le contrôle.



Bruno Boucq, merci d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Finyear.