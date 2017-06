Bots, Intelligence Artificielle et eAchats : SynerTrade emmène ses Clients dans la nouvelle ère technologique

Les technologies de transformation digitale telles qu’elles existent aujourd’hui sont toutes basées sur le modèle SMACS: Social, Mobilité, Analytique, Cloud et Sécurité. SynerTrade a déjà intégré ces outils dans sa plateforme eAchats afin d’aider les acheteurs dans leurs activités quotidiennes. Mais quelles sont les technologies de demain appliquées aux achats ?



De nombreuses technologies révolutionnent actuellement notre environnement: impression 3D, villes intelligentes,… Parmi ces technologies, la robotisation et l’intelligence artificielle sont des sujets d’actualités. Tout d’abord introduit dans nos vies personnelles avec le Siri d’Apple (et son récent HomePod), la Google Home, l’Echo d’Amazon,… ils arrivent désormais dans nos entreprises: les services clients ont été notamment robotisés grâce à la technologie de RPA (Robotic Process Automation) et sont en demande de toujours plus d’Intelligence Artificielle.



Pour SynerTrade, cette tendance est également applicable au domaine des Achats, avec le développement de systèmes intelligents utilisant le machine learning.



C’est pourquoi SynerTrade investit aujourd’hui dans le domaine de l’IA et de la robotisation, et est actuellement le premier fournisseur de solution eAchats à lancer des CommodityBots embarqués dans sa plateforme Achats en mode SaaS, SynerTrade Accelerate.



Ce robot utilisant l’IA a été conçu pour aider les acheteurs dans leurs tâches quotidiennes. En bref, il compile et analyse une grande quantité de données et avertit en avance les acheteurs des éventuels problèmes relatifs à la supply chain ou bien quand il voit des opportunités possibles. C’est un grand pas pour les départements Achats déclare Eberhard Aust, PDG de SynerTrade.



Comment fonctionne ce “CommodityBot” ? Il analyse des éléments tels que les données relatives à la performance logistique, les informations sur le marché des matières premières, des changements dans l’offre ou la demande des marchés, grâce à des algorithmes complexes et au machine learning. Cette capacité d’analyse a notamment été rendue possible grâce à la structure « neuronal » du réseau.



Après analyse, le robot conseille l’acheteur sur les actions qu’il peut prendre. Elles peuvent être variées: du lancement d’un audit fournisseurs à des pistes d’améliorations, de modifications de la stratégie de sourcing à l’accélération ou au ralentissement des négociations, ou encore la possibilité de regrouper plusieurs sujets sous un seul appel d’offre,…



L’acheteur garde le contrôle total de ses robots et peut définir leurs réglages en fonction de ses préférences par catégorie. Cela lui permet d’avoir une aide quotidienne dans ses activités: génération des alertes ou planification de tâches… C’est un gain de temps et de ressources pour l’acheteur qui peut alors se concentrer sur ses tâches à forte valeur ajoutée pendant que son robot se charge des tâches répétitives: gestion des données, traitement des demandes fournisseurs, intégration des données aux systèmes en place.



Cette innovation produit est déjà disponible sur la plateforme SynerTrade Accelerate. En effet, le CommodityBot a déjà été livré et utilisé par certains Clients de SynerTrade, évoluant dans le secteur de la vente et des biens de consommations. Le CommodityBot est également présent dans la nouvelle version Core 4 de Synertrade Accelerate, qui a été lancé en Mai.



SynerTrade est le premier éditeur à fournir et à commercialiser ces outils d’Intelligence Artificielle utilisables dans une stratégie Achats large. En plus du CommodityBot, d’autres outils d’IA ont également été lancés en Q1:



Nous avons aussi lancé au premier trimestre une application de reconnaissance vocale comme le fameux « Siri » d’Apple, qui facilitera le processus de commande. Cette application complétera notre offre P2P dans le webshop et dans l’outil de facturation de SynerTrade Accelerate et sera une étape importante dans le domaine des Achats. Parallèlement, nous avons lancé la troisième version de notre robot pour le classement automatique des dépenses qui utilise des outils d’IA encore plus avancés. Et bien-sûr nous maintenons également l’expérience utilisateur des deux premières versions conclut Eberhard Aust.