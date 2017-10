Bitcoin, il n’est pas trop tard pour prendre le train en marche

Contrairement à l’argent émis par les Banques Centrales, le bitcoin est robustement ancré. On ne crée pas de bitcoin comme une Banque Centrale crée des dollars ou de l’euro. Chaque unité de bitcoin doit être « minée » électroniquement. Et la création de chaque nouvelle unité est constatée, notée et vérifiée par tous les ordinateurs présents dans le réseau.Cette nature « open source » du bitcoin et le fait qu’il n’y a pas d’entité faîtière capable d’en changer unilatéralement la valeur et de manipuler le marché, en fait un support d’investissement plus rassurant pour les personnes qui ont vécu les affres des précédentes crises financières. Ce n’est pas uniquement que les cryptomonnaies sont plus faciles à comprendre, c’est surtout qu’elles sont hors du contrôle du système financier international.Il suffit d’observer l’évolution du bitcoin, d’Ethereum, de Ripple ou de LiteCoin au cours des six derniers mois pour comprendre l’intérêt que les gens y portent. D’Avril à Septembre, le bitcoin est passé de 1.000$ l’unité à 4.200$. Dans ce même laps de temps, Ethereum est passé de 50$ à 290$ ; Ripple a quitté 0,02$ pour atteindre 0,21$ et continuera certainement de monter ; et LiteCoin, de 5$ à 50$. Ces monnaies connaissent toutes une croissance fulgurante. Et même s’il y parfois des crashs, elles sont assez robustes pour toujours se remettre sur pied.Pour investir sur les cryptos, pas besoin d’être un tradeur et de fréquenter Wall Street. Vous avez juste besoin d’une connexion internet pour acheter ces cryptomonnaies et les stocker dans un portefeuille électronique sécurisé. Mais cette stratégie ne convient qu’à ceux qui visent le très long terme.Si vous comptez profiter de toutes les fluctuations haussières et baissières des cryptomonnaies, vous pouvez investir sur des plateformes de trading sur internet. Optez pour des plateformes qui vous donnent accès à tous les outils décisionnels et qui ne vous imposent pas d’investir à hauteur de la valeur de la monnaie. Par exemple, eToro vous permet d’investir sur le bitcoin, même si vous n’avez pas 4.200$ sous le coude.