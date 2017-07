Banques : le moment Kodak arrive

L'ancien dirigeant de Barclays souligne la possibilité que les banques ne deviennent plus pertinentes si elles ne parviennent pas à suivre le rythme de la transformation digitale et qu'ainsi elles soient obligées de faire face à une crise existentielle ou "moment Kodak", à moins qu'elles ne prennent des mesures pour innover et se transformer.Antony Jenkins a déclaré que les opportunités produites par les technologies du grand livre numérique, comme la blockchain , pourraient entraîner des économies comprises entre 80 et 110 milliards de dollars. Mais il a également averti que les banques qui ne réussiraient pas à suivre le rythme de cette technologie pourraient être confrontées à une crise existentielle."Nous sommes vraiment à l'aube d'une révolution axée sur la technologie des services financiers" a déclaré Anthony Jenkins à CNBC lors du Money 20/20 Europe à Copenhague. "Au fur et à mesure que les technologies se développeront, elles créeront une manière totalement différente de délivrer des services bancaires et financiers".En 2015, l'ancien patron de Barclays a averti que les banques s'approchaient d'un «moment Uber» en raison des nouvelles technologies financières. Il a prédit que les services financiers verraient une diminution du personnel et des succursales "jusqu'à 50% au cours des 10 prochaines années". Aujourd'hui, il a mis en garde contre une menace similaire."Maintenant, nous verrons la possibilité, pas nécessairement la probabilité, de ce que nous appelons un "moment Kodak", où de plus en plus de banques deviennent sans importance pour leurs clients" a-t-il déclaré. "Les banques peuvent éviter cela, mais elles doivent agir maintenant, et ce qu'elles ont vraiment besoin est de penser à l'innovation, mais aussi à la transformation, et de faire quelque chose de radicalement différent"."Un monde où les banques n'existent plus"Anthony Jenkins a ajouté que les cryptomonnaies comme le bitcoin, et même l'intelligence artificielle, n'étaient que le début de la "transformation" dans les banques qu'il envisageait. "Au fur et à mesure que ces technologies sont en train de se développer, nous pouvons imaginer une transformation totale du système bancaire, par exemple en utilisant une blockchain, dans un monde où les banques n'existent plus".Il a été rejoint par Oliver Bussmann, ancien directeur de l'information d'UBS. Oliver Bussmann a fait écho aux commentaires d'Anthony Jenkins, ajoutant que la blockchain transformait les finances en supprimant le besoin de tiers de confiance. "C'est un nouveau modèle d'entreprise émergent qui est décentralisé, où le tiers de confiance disparaît et cela a maintenant été introduit comme une équité, donc beaucoup de startups utilisent maintenant la cryptomonnaie pour obtenir un financement ou ICO ;, a déclaré M. Oliver Bussman. "Donc, il existe maintenant une incitation différente qui n'existait pas avant, et c'est la raison pour laquelle nous assistons en ce moment à une augmentation rapide de ce type d'entreprise".