Balderton renforce ses positions en Europe avec un nouveau fond de 375 millions de dollars

Balderton Capital, l’un des plus importants investisseurs européens en série A, annonce la levée d’un nouveau fond de 375 millions de dollars pour soutenir la nouvelle génération de champions technologiques mondiaux nés en Europe.



Ce 6ème fond a été levé auprès d’investisseurs nouveaux comme historiques provenant d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie. Cette levée intervient au moment où le continent européen connait une accélération sans précèdent avec des sociétés à forte croissance, des entrepreneurs ambitieux et des ingénieurs talentueux.



« Le secteur technologique européen a déjà produit de nombreuses entreprises internationales capables de transformer leur marché mais nous attendons toujours l’émergence de notre propre Google, Amazon ou Facebook », déclare Bernard Liautaud, Managing Partner chez Balderton Capital. « Mais nous sommes confiants car les startups européennes croissent de plus en plus vite et nous sommes convaincus que le changement est en train de s’opérer. Avec l’accélération de la croissance des financements – cette année, les entreprises européennes ont attiré plus de 12,5 milliards de dollars d’investissements de capital-risque1 – le continent peut maintenant produire et développer des entreprises technologiques de niveau mondial ».



« De l’Intelligence Artificielle au gaming, en passant par la musique et la messagerie, l’Europe a produit un réservoir d’expertises extraordinaires qui a su inspirer une génération d’entrepreneurs beaucoup plus ambitieuses qu’il y a dix ans », ajoute-t-il.



Balderton s’est distingué en soutenant des entreprises innovantes allant de MySQL à Betfair, en passant par The Hut Group et Yoox Net-a-Porter. La société a également investi ces dernières années dans les entreprises technologiques les plus dynamiques et à la plus forte croissance d’Europe. On y retrouve Talend qui a fait son entrée sur le NASDAQ en 2016, la startup d’IA Magic Pony acquise par Twitter l’année dernière, Kobalt leader mondial des services de musique indépendants et enfin NaturalMotion, l’entreprise de gaming mobile acquise par Zynga en 2014.



Cette année, Balderton a scruté plus de 2000 startups, à partir desquelles elle a réalisé 10 investissements dans cinq pays depuis mars dont Luno, Hiya et SOPHiA Genetics. Le précédent fond de Balderton (le 5éme), a vu émerger une série de leaders dans leurs catégories tels que Nutmeg, Revolut, Prodigy Finance, Aircall, Carwow et Frontier Car Group.



Les associés de Balderton ont été entrepreneurs eux-mêmes et fondé des sociétés ayant atteint une valorisation de plusieurs milliards de dollars ou ont eu des rôles stratégiques dans les plus belles entreprises technologiques mondiales telles que Uber ou encore Dropbox. Plusieurs associés, après avoir acquis une expérience forte et un solide réseau dans la Silicon Valley ont choisi de revenir en Europe pour partager leur savoir et expertise, et ce dans l’intention de dénicher et accompagner les prochains géants technologiques européens.



(1) Source: Pitchbook VC equity investments YTD 2017, European HQ companies only.



A propos de Balderton

Balderton Capital est l’une des plus importantes firmes de capital-risque en Europe, spécialisée sur les séries A des entreprises technologiques les plus prometteuses. Basée à Londres, le fonds gère 2,6 milliards de dollars et investit dans des entreprises européennes capables de transformer d’énormes industries et de se développer rapidement à l’échelle mondiale.

Les associés de Balterdon et leur équipe conseil comprennent les fondateurs ou principaux dirigeants de sociétés ayant atteint une valorisation de plusieurs milliards de dollars telles Business Objects, Uber, Dropbox ou Autonomy.

Parmi les investissements phares de Balderton figurent Betfair (FTSE: BET), Magic Pony (Twitter), NaturalMotion (Zynga), Sunrise (Microsoft) and Yoox Net-a-Porter (BIT: YNAP).

Parmi son portefeuille actuel de 76 entreprises figurent : Aircall, Carwow,Citymapper, Contentful, GoCardless, The Hut Group, Kobalt Music, Nutmeg, Prodigy Finance, Recorded Future, Revolut, ROLI, SOPHiA Genetics, Talend (NASDAQ:TLND), Vestiaire Collective, et Vivino.