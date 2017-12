Baker McKenzie conseille Eurazeo dans la levée de fonds de Doctolib

Avec plus de six milliards d'euros d'actifs diversifiés sous gestion, dont un milliard d'euros pour compte de tiers, Eurazeo est l'une des premières sociétes d'investissement cotées en Europe.



Cette nouvelle levée de fonds portant à 61 millions d’euros les montants levés par Doctolib en 2017, permettra à Doctolib de consolider sa position de leader en France et de poursuivre son développement dans de nouveaux pays en Europe.



L'équipe de Baker McKenzie était menée par Antoine Caillard, counsel, assisté de Raphaël Sendowski, collaborateur, ainsi que Matthieu Grollemund, associé et Hélène Parent, senior associate.



Sur les aspects de Due Diligence, sont intervenus en France Yann Padova, associé, et Hugo Roy, collaborateur en IT/Data Protection, Julie Yeni, partner, Chloé Cornet et Isabelle Giusti, collaboratrices en Life Sciences, Jérémie Paubel, partner, et Vanessa Chaillan, collaboratrice en Droit social. Est également intervenue en Allemagne une équipe pluridisciplinaire menée par Berthold Hummel, associé, et Robin Haas, collaborateur.



La société Bpifrance était conseillée par Jones Day avec Renaud Bonnet, associé, et Florent Le Prado, collaborateur.



L'entreprise Doctolib était conseillée par Gide avec Pierre Karpik, associé, et Donald Davy, collaborateur.



