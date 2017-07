BREIZH UP soutient la jeune société rennaise MICROBS

Le Fonds Breizh Up créé par la Région avec l'aide de fonds européens FEDER, et géré par iSource, accompagné de Kreizig Invest soutiennent l’accélération des premières phases du développement de la jeune startup rennaise Microbs.



Créée en 2015, Microbs développe une solution de détection et de mesure ultra-rapide des contaminants microbiens en cours de production.

Dédiée aux marchés agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, cette solution permet de détecter la présence de microorganismes en 1 heure contre 3 jours actuellement, rendant possible le pilotage en temps réel de la qualité de production.

Pour l’industriel, cette réactivité accrue se traduit par un gain de temps et d’argent considérable grâce, essentiellement, à une nette diminution des frais liés aux incidents de production et à une forte réduction de la taille des stocks de quarantaine.



A l’occasion de ce premier tour de table d’un montant total d’1 M€, Microbs accueille à son bord le Fonds régional de co-investissement Breizh Up et Kreizig Invest, la société d’investissement d’Alain Le Roch.



Cette levée de fonds va permettre à la société d’accélérer le développement de la solution en permettant l’intégration de nouveaux ingénieurs, chercheurs ainsi qu’en investissant dans les outils nécessaires pour l’industrialisation de la solution.



Pour Stéphane Lefevre-Sauli, Directeur d’Investissement chez iSource et en charge du Fonds Breizh Up : « Microbs est une société ayant développé une innovation de rupture, à la fois technologique et d’usage, sur un marché international à fort potentiel, avec un ancrage régional fort et en phase d’amorçage. Des critères qui correspondent pleinement à l’ADN du Fonds Breizh Up ».



Pour Johan Develon et Wilfried Ablain, co-Fondateurs de Microbs: « la finalisation de ce tour de table annonce une nouvelle étape dans le développement de Microbs. Nous sommes fiers d’être accompagnés par deux investisseurs complémentaires et fortement présents en Région Bretagne. Nous allons pouvoir mettre à profit leur investissement et leur force d’accompagnement pour accélérer notre développement en France et à l'international.



A propos de Breizh Up

Lancé en novembre 2015 par la Région Bretagne et géré par iSource, Breizh up, doté de 20 M€, est un outil au service du renouvellement de l'économie bretonne qui vise à accompagner une quarantaine de jeunes entreprises innovantes en 5 ans avec des levées de fonds comprises entre 200 000 et 750 000 €. Il vise à renforcer, dès les premières levées de fonds, l’apport en capitaux à destination des projets de création et de croissance d’entreprises. Breizh Up a aussi pour objectif de favoriser l’intervention des acteurs privés présents sur le segment de l’amorçage et du capital-risque, avec lesquels il co-investit, pour financer d’avantage d’entreprises innovantes, garantes des emplois de demain. Breizh Up bénéficie du soutien de l’Union Européenne au travers du FEDER.

breizhup.bretagne.bzh



A propos d’iSource

iSource est une société de gestion dédiée au financement et au développement de sociétés à fort potentiel de croissance dans les Technologies de l’Information et de la Communication (Corporate Software, Multimédia, SaaS, Internet, Télécoms, Systèmes Embarqués, Services Managés, Eco-Technologies). Notre équipe associe une large expertise du capital investissement et une expérience opérationnelle étendue (management, gestion de projets technologiques, marketing, vente) qui nous permettent d’accompagner efficacement les sociétés dans lesquelles nous investissons.

isourcevc.com



A propos de Kreizig Invest

Kreizig Invest est la société d’investissement d’Alain LE ROCH, fondateur et PDG du groupe AES Laboratoire cédé en 2011 au Groupe bioMérieux spécialisé dans le secteur des biotechnologies. Kreizig soutient des entrepreneurs et des sociétés innovantes dont les produits et services représentent de réelles avancées technologiques. Kreizig est actif en capital innovation et capital développement et met à disposition son expertise industrielle.