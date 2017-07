BNP Paribas Factor remporte le prix du meilleur Factor Export Import 2017

BNP Paribas Factor, filiale à 100% de BNP Paribas et acteur majeur sur le marché français de l’affacturage, remporte le 1er prix du meilleur factor export import. Ce prix représente une reconnaissance forte de l’expertise de BNP Paribas Factor pour accompagner ses clients dans leur développement en France et à l’international. Il récompense la qualité de service client ainsi que le niveau de prestations fournies.



L’Affacturage export un levier de croissance pour les entreprises de toutes tailles à l’international.



Sortir de son marché amène une entreprise à réévaluer ses sources de financement et ses besoins de trésorerie. Ainsi, BNP Paribas Factor a conçu une solution qui répond aux besoins des entreprises souhaitant s’étendre ou renforcer leurs activités à l’étranger.



Etienne Guyot, Directeur administratif et financier de la société Cylande déclare « Nous avons choisi BNP Paribas Factor pour sa compréhension de nos métiers et la simplicité de mise en place de la solution. Quand la question de l’international s’est posée, nous avons vu qu’avec notre factor nous avions la même philosophie, c’est-à-dire ne pas faire de distinguo de qualité de créance entre des clients français et européens »



Bozana Douriez, Directrice générale de BNP Paribas Factor, ajoute que : «L’affacturage export permet de sécuriser les risques financiers liés aux opérations internationales. Pour nos clients, nous assurons le financement, le recouvrement des factures et nous leur apportons la connaissance de leurs propres clients locaux. Les entreprises que nous accompagnons disposent d’une solution simple et rassurante qui leur permet de poursuivre en toute sérénité leur croissance, en dehors de leur marché domestique. »



L’affacturage export un pack de services modulable et souple



Quel que soit la taille de l’entreprise ou le secteur d’activité, que les factures soient en euros ou en devises, l’affacturage export apparait comme une solution qui permet de franchir plus facilement les obstacles géographiques, linguistiques et juridiques.



L’affacturage export comprend, en fonction des besoins :

- Le financement des factures

- La délégation ou non de la gestion du poste clients export

- La confidentialité, qui permet à l’entreprise de conserver ses relances



L’appartenance de BNP Paribas Factor au réseau FCI (Factors Chain International) lui permet d’accompagner ses clients dans de très nombreux pays (89 pays) dans des conditions optimales de sécurité.



