Azimo remporte le Judges Overall Favourite Award à l’occasion des RemTECH Awards 2017

Les RemTech Awards, dont la cérémonie s’est tenue au siège des Nations Unies à New York pour célébrer La Journée internationale des transferts d'argent familiaux, présentent les meilleures innovations en termes d’idées, de modèles et de projets conçus pour améliorer les services de transferts d’argent dans le monde entier.



Ce prix a été décerné par un panel indépendant de juges qui a choisi Azimo en raison de sa facilité d'utilisation et d’adoption. Les gagnants ont été annoncés lors du Forum mondial 2017 sur les transferts d'argent, les investissements et le développement (GFRID2017) organisé par le Fonds international pour le développement agricole (FIDA), la Banque mondiale et le Département des affaires économiques et sociales (DAES) des Nations Unies.



Michael Kent, PDG et fondateur d'Azimo, a déclaré lors de la réception du prix : « Chez Azimo, nous sommes fiers d'aider nos clients à mieux gérer leur argent et nous nous engageons tous les jours à fournir un service simple et rapide à utiliser. Nous sommes donc ravis d'avoir gagné le Judges Overall Award en reconnaissance de cela. La Journée internationale des transferts d’argent familiaux est cruciale dans la reconnaissance de la contribution financière significative que les travailleurs migrants apportent au bien-être de leurs familles et au développement durable de leur pays d'origine : Azimo est fier de pouvoir les y aider ».



A propos d’Azimo

Lancée en 2012, Azimo offre le meilleur moyen pour envoyer de l’argent dans le monde entier et changer ainsi la vie de millions de personnes. Rapide, simple et sécurisée, Azimo possède le plus grand réseau numérique du monde, qui permet à ses clients de transférer de l’argent vers plus de 190 pays, depuis n’importe quel appareil connecté à Internet.

azimo.com/fr