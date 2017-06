Afrique francophone : enjeux stratégiques et priorités 2017 du Directeur Financier

Cet optimisme se traduit notamment par la volonté des Directeurs Financiers de se développer à l’international.



La stratégie d’expansion s’oriente vers l’Afrique francophone pour plus de 94% des répondants, un choix certainement justifié par la jeunesse de la population africaine de plus en plus instruite, l’émergence de sa classe moyenne et la diversité de ses ressources naturelles.



L’étude a également révélé que de plus en plus de Directeurs Financiers souhaitent développer leurs activités en Afrique anglophone.



Aujourd’hui, l’Afrique anglophone fait figure de potentiel moteur de croissance et attire de plus en plus les entreprises. Plus de 41% des Directeurs Financiers interrogés affirment vouloir y investir contre seulement 10% l’année dernière.



Toutefois, la volonté des Directeurs Financiers d’internationaliser leurs activités se heurte à plusieurs obstacles.



Il existe des difficultés spécifiques à chaque région. Les sujets d’ordre sécuritaire et géopolitique sont des contraintes qui agissent comme un frein à la stratégie d’expansion pour plus de 56% des Directeurs Financiers basés au Maghreb.



Les Directeurs Financiers d’Afrique subsaharienne accordent, quant à eux, une grande importance aux difficultés liées à la réglementation et à la fiscalité, comme l’explique Douty Fadiga, Associé chez PwC en Afrique francophone (Côte d’Ivoire) : « Pour l’Afrique subsaharienne, le principal obstacle est la réglementation et le manque d’harmonisation des législations. La négociation des standards panafricains a pour objet d’instaurer un droit des affaires harmonisé mais encore faut-il que ces résolutions entrent en pratique. A cela s’ajoutent les contraintes fiscales, très pesantes pour les entreprises. »



L’accès au financement reste également un obstable qu’ils doivent surmonter : 31% des répondants considèrent que la question de l’accès au financement est au cœur de leurs challenges.



Parmi les chantiers majeurs menés par les Directeurs Financiers en 2017, l’optimisation du cash disponible reste leur priorité n°1



L’optimisation du cash disponible au sein de l’entreprise reste la priorité absolue des Directeurs Financiers. En effet, plus de 78% des répondants privilégient l’optimisation du cash disponible pour améliorer la gestion de la trésorerie.



Pour atteindre cette ambition, plusieurs chantiers sont menés au sein du département trésorerie : 71% des répondants se tournent vers la sécurisation des flux et 78% d’entre eux choisissent de mettre en place de solutions de cash management (cash pooling par exemple) même si des con traintes réglementaires importantes existent, notamment en Afrique subsaharienne.