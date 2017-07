Achats responsables : le groupe AFNOR et l’Obsar dévoilent un nouvel outil de reporting

En 2017, les donneurs d’ordres ne peuvent plus faire l’économie d’une réflexion sur l’éthique de leurs achats de produits et services. Drame du Rana Plaza au Bangladesh, lasagnes de cheval… Les multiples scandales de ces dernières années ont montré que la notoriété d’une marque pouvait s’effondrer si l’opinion publique découvre des pratiques irresponsables sur sa chaîne d’approvisionnement. Néanmoins, les achats responsables ne peuvent uniquement s’appuyer sur des relations fournisseurs maîtrisées et encadrées. Ils impliquent qu’une organisation questionne ses propres pratiques, mette en œuvre un système de mesure des performances et en rende compte, en interne et en externe. C’est d’ailleurs une préconisation de la norme volontaire ISO 20400 sur les achats responsables tout récemment publiée.



Faciliter le reporting

Indiko Achats responsables est un outil mis à disposition des entreprises de toutes tailles, mais aussi des organismes publics. Il s’appuie sur un questionnaire en ligne de 14 indicateurs en matière d’achats responsables. Délais de paiement, part des consultations comportant des critères de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), part des acheteurs formés à la RSE…* Ces derniers, testés et approuvés par plus de 100 organisations, ont été déterminés par un groupe de travail de l’ObsAR, composé de structures publiques et privées et de signataires de la Charte Relations fournisseur responsables.



Un outil de benchmark

Une fois le questionnaire renseigné, l’utilisateur obtient immédiatement un tableau de bord faisant état de la situation sur cinq axes : l’acte d’achat, l’organisation des achats, le comportement de l’acheteur avec son fournisseur, les pratiques RSE de ses fournisseurs et les caractéristiques des produits et services achetés. « La partie benchmark est essentielle pour évaluer la situation, qualifier les résultats obtenus et savoir où il peut être pertinent de concentrer ses efforts », précise Bruno Frel, expert achats responsables du groupe AFNOR, « c’est facile à partager en interne, et notamment pour convaincre sa direction en dessinant des marges de progrès ».



Le groupe AFNOR ouvre l’accès à l’outil gratuitement jusqu’à fin septembre 2017.



Découvrir Indiko Achats responsables : http://indiko.afnor.org/achats-responsables/



*Les 14 indicateurs définis par l’ObsAR :

1. Le délai moyen de paiement des fournisseurs ;

2. La part de consultations intégrant des spécifications et/ou des critères de sélection RSE ;

3. Le montant des achats réalisés auprès de PME ;

4. Le montant des achats réalisés auprès du secteur adapté et protégé et/ou d’insertion ;

5. Le nombre d’acheteurs objectivés sur leur démarche d’achats responsables (ou RSE) ;

6. La part de fournisseurs ayant fait l’objet d’un audit RSE ;

7. La part des acheteurs formés ou sensibilisés aux achats responsables ;

8. La part des achats pour lesquels un critère environnemental, social et/ou sociétal est exigé ;

9. La part des achats réalisés avec des fournisseurs installés sur un territoire déterminé ;

10. La part de fournisseurs avec lesquels des plans d’action RSE ont été déployés ;

11. La part de consultations intégrant un critère de coût global ;

12. La part de fournisseurs dépendants économiquement faisant l’objet d’un plan d’accompagnement ;

13. Le nombre de litiges en cours avec des fournisseurs ;

14. La part des achats réalisés hors processus achats.



A propos du groupe AFNOR

Groupe international, AFNOR conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes volontaires, partout dans le monde. Il accompagne les acheteurs pour déployer leurs démarches RSE et de gestion des risques fournisseurs, avec la plateforme Acesia.

En tant qu’organisme national de normalisation, AFNOR est le membre français des organisations de normalisation européennes et internationales. Il assure la représentativité et la défense des intérêts des acteurs économiques français, au service de l’intérêt général. En tant que fournisseur de solutions de veille professionnelle, de formation, de mesure, de certification et d’évaluation, le groupe évolue également dans le domaine concurrentiel : il possède la dimension et toutes les ressources pour accompagner et déployer des solutions de référence dans plus de 100 pays. afnor.org



A propos de l’Obsar

L’Observatoire des Achats Responsables (ObsAR), est un « think tank » privé / public créé en 2010 qui a pour objectif de proposer un espace privilégié d’échanges, de connaissance et d’approfondissement des bonnes pratiques en matière d’Achats Responsables. Il a piloté à l’AFNOR l’élaboration de la norme « achats responsables » (NF X 50-135), première déclinaison sectorielle de l’ISO 26000, qui promeut l’intégration d’objectifs de développement durable et de responsabilité sociétale des organisations dans les politiques d’achat et leur mise en oeuvre, dans le public comme dans le privé. Il a travaillé à son prolongement à l’international (norme ISO 20400) en pilotant la délégation française, ainsi qu’à sa cohérence avec les règlementations sur les marchés publics. L’ObsAR vise notamment à mettre à la disposition de ses adhérents des outils et méthodes, ainsi que des indicateurs de mesure et d’évolution des pratiques « métier » et des espaces de rencontres entre les parties prenantes. Membre de la Plateforme nationale pour la RSE, l'ObsAR édite des guides pratiques produits par ses groupes de travail, participe à de nombreux évènements « achats » et publie annuellement avec OpinionWay le Baromètre des Achats Responsables. obsar.asso.fr