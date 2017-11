Abénex entre au capital de Square, groupe de conseil international en forte croissance

Présent à Paris, Bruxelles, Genève et Luxembourg, Square est un groupe international de consulting en stratégie, organisation et conseil opérationnel. Créé en 2008, Square est aujourd’hui l’un des principaux groupes de conseil indépendants en France avec une position de leader dans le secteur Banque et Assurance. Après avoir principalement cru de manière organique, Square a acquis, en octobre 2017, le cabinet Alternea, spécialisé dans la transformation digitale des entreprises, et envisage d’autres acquisitions en France comme à l’étranger.



L’opération permet une réorganisation de l’actionnariat tout en assurant la continuité de l’équipe en place et l’entrée au capital d’une quinzaine de nouveaux Associés. L’opération permet également la mise à disposition de moyens importants pour soutenir sa croissance organique et mener de nouvelles opérations de croissance externe. Les fondateurs emmenés par Jérôme Boucheron conservent la majorité du capital.

“Avec l’arrivée d’Abénex au capital, nous nous donnons les moyens d’accélérer la croissance de notre groupe, et devenir ainsi l’un des leaders européens du conseil en management ”, commente Jérôme Boucheron, Président et Fondateur de Square.



“Nous connaissons Square et ses Fondateurs depuis plus d’une dizaine d’années. Nous avons été séduits par la qualité et la stabilité de l’équipe de dirigeants. Le cabinet a su mettre en place les meilleures pratiques de l’industrie, ce qui fait de Square un groupe solide et idéalement positionné pour profiter de la croissance et de la consolidation du marché”, précise Olivier Moatti, Abénex.



A propos de Square (square-management.com) :

- Stratégie & Innovation – avec HEC Paris (Executive Education) et la marque In’Pulse (www.in-pulse.io)

- Transformation digitale des organisations – avec ESCP Europe (GTI Lab)

- Stratégie marketing & Big Data – avec l’Université Paris Dauphine (LAMSADE)

- Risques & Compliance – avec l’Université Paris Dauphine (House of Finance)



A propos d’Abénex (abenex.com) :

Abénex est une structure 100% indépendante en matière de prise de participations au capital de sociétés non cotées. Abénex investit, à long terme, dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, aux côtés des équipes de direction. Abénex est spécialisé dans les opérations de capital développement et de capital transmission, avec ou sans effet de levier. L’équipe dispose d’un savoir-faire prouvé et reconnu dans les projets de croissance externe, de retrait de cote et d’association avec des actionnaires familiaux. Ses prises de participation dans des entreprises dont la valorisation peut atteindre 500 millions d’euros sont soit majoritaires, soit minoritaires.



