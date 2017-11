77% des décideurs informatiques de la Finance voient le Brexit comme une opportunité pour leur entreprise

Dans une enquête réalisée par Coleman Parkes en septembre 2017, 95% des décideurs informatiques du secteur de la Finance admettent que le Brexit a eu une influence sur leurs décisions en matière d’infrastructure. Pour 45% d’entre eux, les applications web ont été privilégiées pour favoriser la flexibilité. Pour 38%, ce contexte met à mal les visions à long terme en matière de projets IT, et pour 12% la tendance est à l’adoption d’une infrastructure cloud hybride pour profiter des performances des applications anciennes tout en exploitant le bénéfice des nouvelles applications.



77% des décideurs informatiques de la Finance interrogés voient le Brexit comme une opportunité pour leur entreprise, même si 64% pensent qu’il peut conduire à une dissolution de l’Europe.

Comme beaucoup de secteurs, la Finance entreprend sa transformation digitale.



30% des décideurs IT du monde de la finance reconnaissent qu’ils ont pour mission de créer l’avantage concurrentiel de leur entreprise et que pour se faire, ils se sont engagés dans plusieurs projets de transformation digitale. 29% se disent conscients que leur environnement concurrentiel évolue, c’est pourquoi ils font des choix d’infrastructure permettant à leur organisation de s’adapter en permanence à ces changements. 26% déclarent qu’ils se concentrent sur ce qu’ils savent faire le mieux, dans ce contexte économique, et qu’ils ont achevé au moins un projet de transformation digitale. Les 15% restants, dans ce contexte de changement, ont mis entre parenthèses leurs projets de transformation, jusqu’à ce que la situation du Royaume-Uni soit plus claire.



En effet, pour 55% des sondés, le plus grand frein à leur transformation digitale est l’instabilité politique, et notamment le Brexit. Viennent ensuite à égalité la difficulté à intégrer les applications anciennes avec les nouvelles (54%) et le manque de budget (54%), puis le manque de talents/compétences disponibles pour mener à bien ces projets (53%). 48% évoquent le manque de flexibilité de leur structure interne, qui n’encourage pas le changement, et 35% le manque de consensus sur le sujet au sein de la direction.



Cette étude intitulée « Transforming Success in a Changing World », a été menée, à la demande d’Interoute. Elle a été réalisée en ligne auprès de 820 décideurs informatiques européens dont 128 exerçant dans le domaine de la Finance : directeurs des systèmes d’information, responsables informatiques, directeurs techniques, directeurs de la technologie, responsables du numérique, directeurs de la sécurité informatique et responsables de la sécurité des systèmes d’information travaillant pour des sociétés réalisant entre 200 millions et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.