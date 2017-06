6 juillet 2017 (Paris) | ALTHEA - Future of Payments

Le nombre de place est limité à 40 personnes.

Nouveaux usages des consommateurs, transformation digitale, nouvelle réglementation : les paiements font leur révolution pour répondre au nouveaux enjeux. Inscrivez-vous dès à présent afin de réserver votre place.Althéa vous convie à son événement exceptionnel "FUTURE OF PAYMENTS" le 6 juillet 2017 de 19h à 23h30 au Lieu Privé - 6 cité de la roquette 75011 Paris.Lors de cette soirée, vous profiterez d'un éclairage unique sur la mutation profonde que connaît la problématique du paiement pour les entreprises et les tendances futures des moyens de paiement.Vous aurez l'occasion de rencontrer les acteurs de l'éco-système de la Fintech tels que Slimpay et Adyen, des Directions Financières de grands Groupes et le fond spécialisé Truffle Capital et d'assister au débat que nos experts animeront sur le plateau de ALTHEATV.Cette soirée se déroulera autour de 3 temps majeurs :De 19h à 20h - Accueil et rencontre avec les FintechsDe 20h à 21h - Emission AlthéaTV Future Of PaymentsDe 21h à 23h30 - Cocktail dinatoire et networking Inscrivez-vous dès à présent afin de réserver votre place.ALTHEA: Organisateur de ALTHEA - FUTURE OF PAYMENTSCrée en avril 2005, Althéa est un cabinet de conseil spécialisé sur 3 domaines :Le métier des directions transverses : nous accompagnons nos clients dans l’évolution et l’optimisation de leur organisation et de leurs processus métiers. Nous disposons d’une expertise sur les domaines des Ressources Humaines, des Directions Financières, des Achats et de la Supply Chain.Les Systèmes d’Information : nous sommes aux côtés de nos clients pour les aider à définir puis construire la trajectoire de leur système d’information. Nous les aidons dans leurs choix d’urbanisation, de solutions, d’intégrateurs. Enfin, nous les aidons à piloter leurs projets et à accompagner le changement.Enfin le digital d’entreprise : nous décryptons cette tendance de fond à nos clients et les aidons dans l’adoption de ces nouvelles méthodes de travail, ces nouvelles technologies et dans leurs impacts sur leur organisation et leur processus métiers. Nous montrons comment le digital peut être un réel catalyseur des énergies au service des directions transverses et donc de l’entreprise.Nous accompagnons nos clients sur ces sujets de leurs premières réflexions stratégiques jusqu’à leur déclinaison opérationnelle.Notre approche innovante basée sur des méthodes d’animation plus disruptives et participatives et un «conseil maquetté» (design thinking) permet d’aborder les réflexions de transformation de façon beaucoup plus concrète et créative. Inscrivez-vous dès à présent afin de réserver votre place.