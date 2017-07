40% des startups et PME du numérique ont des difficultés à obtenir des financements

Un accès aux financements encore difficile



Les PME du numérique se caractérisent par des besoins de financement importants, pour la croissance de leurs activités en France comme pour l’innovation et la R&D (en tête des objectifs de 51% des entreprises), et le financement de leur besoin en fonds de roulement (en tête pour 43% des entreprises). Or, l’accès au financement est encore perçu comme difficile, même si l’année 2016 a vu une amélioration de la situation : 40% des entreprises disent avoir des difficultés à trouver ou obtenir des financements (53% en 2015, 43% en 2014).



Au-delà des habituels stades problématiques que sont l’amorçage (pour 17% des entreprises) et le capital-développement (29%), l’ensemble de la chaîne de financement est jugé sévèrement par plus d’un tiers des entreprises (31%).

Par ailleurs, au-delà du financement, la concurrence sur les prix, les marges faibles et le coût élevé du facteur travail sont les principales difficultés des startups et PME du numérique.



Des relations paradoxales avec les banques



Les banques restent les premières sources de financement pour 49 % des entreprises ; 72% d’entre elles sont d’ailleurs satisfaites des relations avec leur banquier. L’action des business angels est jugée plus positivement (pour 51% des entreprises) que celle des fonds d’investissement (35%) ou des banques (24%).



Les startups et PME du numérique font de plus en plus appel aux financements publics



Le dispositif du Crédit d’Impôt-Recherche (CIR) est devenu incontournable pour les startups et PME du numérique : elles sont 94% à le connaître et 64% à l’utiliser. 50% des entreprises jugent positivement l’action de Bpifrance ; et 60% ont déjà utilisé ses services (54% en 2015 et 43% en 2014).



« Les startups et PME du numérique disent avoir moins de difficultés à trouver et obtenir des financements, notamment au travers des dispositifs publics, comme Bpifrance, et nous espérons que cette tendance sera confirmée dans les prochains mois. Le développement sur de nouveaux marchés, à la fois en France et à l’international, comme l’innovation et la R&D, demeurent les principaux objectifs de la recherche de financement. Nous espérons que ce quinquennat qui débute permettra de créer les conditions du développement de l’ensemble du secteur numérique, et notamment de ses startups et PME », conclut Laurent Baudart, Délégué général de Syntec Numérique.



(1) Méthodologie

Enquête réalisée auprès des adhérents de Syntec Numérique et membres d’entités partenaires par mailing sur les mois d’avril et mai 2017.

Echantillon de 78 entreprises du numérique (25 % comptent moins de 10 salariés, 41 % entre 10 et 49 salariés et 26 % entre 50 et 249 salariés, et 9% entre 250 et 4999 salariés).

Méthodologie complète incluse dans le rapport détaillé du baromètre sur demande.



Pour aller plus loin téléchargez ci-dessous le "Baromètre Financement des Startups/PME - 3ème édition - Juin 2017" (PDF 10 pages)