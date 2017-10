+ 2% de créations d’entreprises en France au 1er semestre 2017

- 2 214 créations d’entreprises et 208 défaillances par jour.

- Avec la Corse, l’Ile-de-France conserve le peloton de tête des régions les plus créatrices

- Profil du créateur d’entreprise : un entrepreneur masculin à 77% avec une moyenne d’âge de 41 ans.

- 30 % des entreprises ont moins de 3 ans d’existence



Creditsafe, expert mondial en business intelligence, publie son baromètre économique national et régional semestriel. Ce baromètre décrypte l’activité économique de l’hexagone : créations et défaillances avec des indices sectoriels et des chiffres clés qui complètent les analyses et participent aux prises de décisions des chefs d'entreprises. En publiant ce baromètre, Creditsafe entend mettre à la disposition des chefs d’entreprise un outil de décision dans la conduite de leur entreprise, notamment en matière de solvabilité des entreprises et de gestion du risque client.



Au niveau national des indicateurs au vert avec des créations d’entreprise essentiellement en Ile-de-France… et en Corse



Au 1er semestre 2017, la France a enregistré 276 792 créations d’entreprises, soit 5 489 de plus qu’au 1er semestre 2016 (+2 %).



Fait marquant : la Corse a enregistré une hausse de 9,2% soit 2 022 entreprises au total et devance ainsi la région Ile-de-France, traditionnellement championne des régions créatrices (5,7 %). Cette dernière compte cependant le nombre le plus élevé de créations d’entreprises par jour - 608 - soit un total de 75 952 entreprises.

La région Nouvelle Aquitaine clôt ce trio avec +4,9% (24 156 entreprises).



Au 1er semestre 2017 le commerce de détail est le secteur d’activité ayant connu le plus fort attrait auprès des créateurs avec 21 % des créations d’entreprise, suivi des services aux entreprises (17%) et de la Construction/BTP (10%).

Les deux secteurs d’activité ayant le plus progressé par rapport à 2016 restent les Service aux particuliers (+20%) suivi des services aux entreprises.



Le statut d’entreprise individuelle reste le plus plébiscité, puisqu’il représente une entreprise créée sur deux (52%).

A 40%, les Sociétés de Capital constituent la seconde forme juridique des créations d’entreprise.



Durant cette période, l’écrasante majorité des créations d’entreprises sont constituées de micro-entreprises (95,5%) tandis que la part des TPE atteint 4,2% des créations et celle des PME ne constituent que 0,3%.



Baisse des défaillances



Au 1er semestre 2017, le nombre de défaillances a chuté de 6 %, passant de 27 669 à 26 030 entreprises.

Les régions les plus exposées aux défaillances sont les Dom-Tom (+8%) suivies de la région PACA (+2%).

A l’inverse, la Corse et la Bretagne (-17%), suivies de la Bourgogne Franche Comté (-14%) et Normandie (-11%) sont les régions les moins touchées. L’Ile-de-France clôt cette liste avec -2 %.

Souvent liée au statut d’auto-entrepreneurs, la mortalité des entreprises de moins de 3 ans s’élève encore à 30 % du total des entreprises en situation de risques-défaillances. Au-delà de 11 ans d’existence, ce taux diminue et atteint 26 %.

Une défaillance sur deux concerne les TPE, suivies des micro-entreprises avec 44%.



Répartition peu homogène des créations d’activités par secteur



Conjointement au secteur de la Construction et du BTP, le commerce de détail est également le plus touché par les défaillances avec -23 %, suivi par le secteur du tourisme (13%). Dans une moindre mesure les Services aux Entreprises ont également été impactés (- 10%).